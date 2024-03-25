شاهد: الزعيم الكوري الشمالي كيم يشرف على تدريبات عسكرية لوحدة الدبابات

بقلم: يورونيوز

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، الاثنين أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على تدريب عسكري وشجع قواته المدرعة على تكثيف الاستعدادات الحربية في مواجهة التوترات المتزايدة مع كوريا الجنوبية.

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وزار كيم الأحد المقر لأكبر مجموعة دبابات لديه، وهي فرقة الدبابات 105 التابعة لحرس سيول ريو كيونغ سو. وظهر كيم في الفيديو وهو يراجع خططا عسكرية لهجمات مستقبلية على كوريا الجنوبية.

وتصاعدت التوترات في شبه الجزيرة الكورية بعد أن قام كيم في الأشهر الماضية باجراء اختبارات الصواريخ ذات القدرة النووية المصممة لاستهداف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

وقامت واشنطن وسيول وطوكيو بتعزيز تدريباتهم العسكرية المشتركة وتحديث خطط الردع الخاصة بهم.