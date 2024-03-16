فيديو: بصحبة ابنته.. زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يشاهد تدريبات عسكرية خاصة

بقلم: يورونيوز

نشرت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية اليوم السبت لقطات مصورة لزعيم البلاد كيم جونغ أون وهو يشاهد تدريبات عسكرية خاصة على كيفية التصدي لأي عدوان محتمل.

اعلان

وشوهدت ابنة كيم بصحبته خلال التدريبات التي تضمنت القفز بالمظلات هي الأحدث في سلسلة من التدريبات العسكرية التي أشرف عليها كيم في الأيام الأخيرة.

وقالت الوكالة الكورية المركزية إن كيم أمر جنوده بإجراء المزيد من التدريبات الأكثر كثافة من أجل الاستعداد الكامل للحرب.

كذلك نشرت الوكالة لقطات مصورة لموكب كيم المتجه إلى حفل افتتاح مزرعة دفيئة.

وقالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن السيارة الرئيسية بالموكب تحتوي على جميع تفاصيل التصميم الخاصة بسيارة Aurus Senat الروسية.

وأصدرت شقيقة كيم بيانا، السبت، قالت فيه إن كيم "استخدم السيارة الخاصة روسية الصنع التي أرسلها فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، كهدية في 18 فبراير - شباط، لأول مرة في حفل مفتوح يوم الجمعة".

وعادة ما تنشر وكالة الأنباء الكورية الشمالة الأخبار بعد يوم على الأقل من وقوعها.