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مباشر. التغطية مستمرة| ترحيب فلسطيني بوقف إطلاق النار في غزة وتحذير أمريكي من اجتياح إسرائيلي لرفح

فلسطينية جرحت بسبب القصف الإسرائيلي تم نقلها إلى مستشفى الأقصى في دير البلح في غزة. 2024/03/25
فلسطينية جرحت بسبب القصف الإسرائيلي تم نقلها إلى مستشفى الأقصى في دير البلح في غزة. 2024/03/25 Copyright Ismael abu dayyah/AP
بقلم:  يورونيوز
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تستمر المعارك في أنحاء غزة حيث تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين ضحايا القصف الإسرائيلي 32 ألفا وبلغ عدد الجرحى أكثر من 74 ألفا وفق وزارة الصحة في قطاع غزة، منذ بدء عملية طوفان الأقصى. ويعاني الأهالي في القطاع من نقص في الإمدادات الإنسانية والمجاعة أضحت وشيكة خاصة في شمال القطاع.

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ردا على قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، قالت حركة حماس في بيان أعلنته أمس الإثنين، إنها تتمسك بمطلب الوقف الشامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من القطاع وعودة النازحين وتبادل الأسرى. في الأثناء حذرت الخارجية الأمريكية من اجتياح القوات الإسرائيلية مدينة رفح جنوب القطاع، معتبرة أن الغزو واسع النطاق سيكون خطأ، ومشيرة إلى وجود حوالي مليون ونصف فلسطيني هناك. إلى ذلك تستمر الاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ويظل التوتر على الحدود اللبنانية قائما.

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وفي ما يلي آخر التطورات:

المصادر الإضافية • وكالات

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