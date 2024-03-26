بقلم: يورونيوز

تستمر المعارك في أنحاء غزة حيث تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين ضحايا القصف الإسرائيلي 32 ألفا وبلغ عدد الجرحى أكثر من 74 ألفا وفق وزارة الصحة في قطاع غزة، منذ بدء عملية طوفان الأقصى. ويعاني الأهالي في القطاع من نقص في الإمدادات الإنسانية والمجاعة أضحت وشيكة خاصة في شمال القطاع.

اعلان ردا على قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، قالت حركة حماس في بيان أعلنته أمس الإثنين، إنها تتمسك بمطلب الوقف الشامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي من القطاع وعودة النازحين وتبادل الأسرى. في الأثناء حذرت الخارجية الأمريكية من اجتياح القوات الإسرائيلية مدينة رفح جنوب القطاع، معتبرة أن الغزو واسع النطاق سيكون خطأ، ومشيرة إلى وجود حوالي مليون ونصف فلسطيني هناك. إلى ذلك تستمر الاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ويظل التوتر على الحدود اللبنانية قائما. اليوم السابق وفي ما يلي آخر التطورات: