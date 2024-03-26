سنغافورة تأمر سفارة إسرائيل بحذف منشور عن فلسطين استشهدت فيه بالقرآن

بقلم: يورونيوز

حسب ما ورد في الصحف السنغافورية، فقد ادعى منشور للسفارة الإسرائيلية على فيسبوك أن إسرائيل ذُكرت 43 مرة في القرآن، وأن فلسطين لم تذكر ولو مرة واحدة.

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أمرت حكومة سنغافورة السفارة الإسرائيلية بحذف منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاءات بشأن الفلسطينيين من خلال الاستشهاد بآيات من القرآن الكريم، معتبرة الأمر "غير مقبول على الإطلاق" و"دون معنى".

تم نشر المنشور على صفحة السفارة الإسرائيلية في سنغافورة على منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي في الـ 24 آذار/ مارس، وتم حذفه في مساء نفس اليوم، وفقًا ليومية "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وذكرت الصحيفة أن "المنشور ادعى أن إسرائيل ذكرت 43 مرة في القرآن الكريم، في حين لم تُذكر فلسطين ولو مرة واحدة، وأن هناك أدلة أثرية على أن اليهودي كانوا السكان الأصليين للأرض".

"دون معنى وغير مناسبة"

وقال وزير القانون والشؤون الداخلية في جمهورية سنغافورة كاسيفيسو أناثان شانموغام إلى وسائل الإعلام: "شعرت بالانزعاج الشديد عندما تم إخباري بذلك. تحدثت وزارتي، وزارة الداخلية، مع وزارة الخارجية أمس وقالت إن على السفارة إزالة المنشور على الفور وقد أزالوه".

وأضاف: "المنشور خاطئ على العديد من المستويات ووزارة الداخلية طلبت بإزالة المنشور وأوضحت وجهات نظرنا للسفارة الإسرائيلية".

"محاولة إعادة كتابة التاريخ"

وتابع شانموغام قائلًا: "ثانياً، من الخطأ الإشارة بشكل انتقائي إلى النصوص الدينية لإثبات وجهة نظر سياسية. والأسوأ من ذلك، وفي هذا الوضع الحالي، أن تستخدم السفارة الإسرائيلية القرآن لهذا الغرض. وثالثًا، المنشور هو محاولة مذهلة لإعادة كتابة التاريخ".

وأضاف الوزير: "على كاتب المقال أن ينظر إلى قرارات الأمم المتحدة، ليرى ما إذا كانت تصرفات إسرائيل في أثناء العقود القليلة الماضية متوافقة مع القانون الدولي قبل أن يحاول إعادة كتابة التاريخ".