مؤتمر لبحث الخطوات التحضيرية لذبح البقرة الحمراء..كيف سيؤثر على المسجد الأقصى؟

بقلم: يورونيوز

يبدأ "معهد الهيكل" الأربعاء مؤتمرا سيبحث فيه الخطوات التحضيرية لذبح البقرة الحمراء والتي تسعى للتطهير من "نجاسة الموتى" وبذلك تجاوز منع اقتحام المسجد الأقصى لعدم وجود الطهارة المفروض من قبل الحاخامية الكبرى في إسرائيل في مستعمرة شيلو شمال رام الله في الضفة الغربية.

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ويأتي المؤتمر بعد أن بلغت البقرات الخمس السن المفروض لعملية التطهير وهو سنتان. ووفقا لنصوص دينية في التوراة ستظهر بقرة حمراء دون أي شعرة من لون آخر، لم تحمل ولم تستخدم بأي نوع من الخدمات، وعندما تبلغ العامين يجب ذبحها ثم حرقها بطقوس معقدة، واستخدام الرماد المتبقي "لتطهير الشعب اليهودي".

صورة لإعلان مؤتمر ذبح البقرة الحمراء صورة لإعلان مؤتمر ذبح البقرة الحمراء

ووفقا لمجموعات الهيكل المتطرفة سيتمكن مئات آلاف اليهود المتطرفين من اقتحام المسجد الأقصى. وكانت إسرائيل قد جلبت البقرات الخمس من ولاية تكساس الأمريكية في شهر أكتوبر/تشرين الثاني عام 2022، حيث خضعت لعناية مكثفة على مدار الساعة.

يجدر بالذكر أن الموعد لعملية ذبح البقرة الحمراء هو 2 من نيسان العبري والذي يصادف 10 أبريل/نيسان والذي يتوقع أن يكون عيد الفطر لدى المسلمين.

يترأس معهد المعبد الحاخام المتطرف يسرائيل اريئيل، والذي ينتمي إلى حركة كاخ المعروفة بعدم التزامها بالقوانين الإسرائيلية.