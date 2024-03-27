تشييع ثلاثة فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

بقلم: يورونيوز

شارك مئات الفلسطينيين، الأربعاء، في تشييع ثلاثة نشطاء فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال غارة ليلية في الضفة الغربية.

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وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت ثلاثة نشطاء فلسطينيين خلال غارة ليلية في الضفة الغربية، وإنه فتح النار على المسلحين الذين ألقوا عبوات ناسفة، مما أدى إلى مقتل أحدهم.

وأضاف أن غارة جوية قتلت مسلحين اثنين آخرين، وأن قواتها دمرت سيارة تحتوي على عبوات ناسفة بعد اعتقال شخصين كانا بداخلها.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن اثنين من القتلى يبلغان من العمر 19 عاماً.

وبينت الوزارة أن أربعة فلسطينيين آخرين أصيبوا في الغارة التي وقعت ليل الأربعاء، ولم تذكر ما إذا كان أي من القتلى والجرحى من المسلحين أو المدنيين.