حادثة انهيار جسر بالتيمور ليست الأولى.. تعرف على كوارث جسور أخرى في الولايات المتحدة

بقلم: يورونيوز

أظهرت لقطات جوية قدمها المجلس الوطني لسلامة النقل حطام جسر فرانسيس سكوت كي، بعد انهياره وسقوطه في النهر، في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، عندما فقدت سفينة حاويات سيطرتها واصطدمت به. ولا يعد هذا الحادث الوحيد من نوعه في البلاد..تعرف على كوارث جسور أخرى في الولايات المتحدة.

اعلان

انتشل رجال الإنقاذ شخصين، لكن ستة آخرين ما زالوا في عداد المفقودين ويفترض أنهم لقوا حتفهم. وكان طاقم السفينة قد أصدر نداء استغاثة قبل لحظات من سقوط جسر فرانسيس سكوت كي.

وقال حاكم ولاية ماريلاند إن الاستغاثة مكنت السلطات من الحد من حركة مرور المركبات على طول الطريق.

واصطدمت السفينة بأحدى دعائم الجسر، مما أدى إلى انهيار هيكله وسقوطه في الماء خلال ثوانٍ . وقال المجلس الوطني لسلامة النقل، الثلاثاء، إنه بدأ تحقيقاً.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه حيث كان هناك بين عامي 1960 و2015، 35 انهياراً كبيراً للجسور في جميع أنحاء العالم، بسبب اصطدام السفن أو الصنادل، أدت إلى مقتل 342 شخصاً، وفقاً لتقرير عام 2018 الصادر عن الرابطة العالمية للبنية التحتية للنقل المائي. ويُذكرأن ثمانية عشر من تلك الانهيارات حدثت في الولايات المتحدة.

أبرز كوارث اصطدام السفن أو المراكب بالجسور في الولايات المتحدة

جسر بوب فيري

20 آذار/مارس 2009: اصطدمت سفينة تدفع ثمانية صنادل بجسر بوب فيري في بيلوكسي، ميسيسيبي، مما أدى إلى انهيار جزء يبلغ طوله 150 قدماً من الجسر في الخليج.

2009 جسر بوب فيري في بيلوكسي، ميس. بعد أن أصيب وتضرر- 20 مارس William Colgin/AP

الجسر السريع 40 ( 14 قتيلاً)

26 آيار/مايو 2002: اصطدمت بارجة بالجسر السريع رقم 40 فوق نهر أركنساس عند ويبرز فولز، أوكلاهوما، مما أدى إلى انهيار جزء من الطريق يبلغ طوله 500 قدم وغرق المركبات في المياه. ولقي أربعة عشر شخصاً حتفهم وأصيب 11 آخرون.

طريق الملكة إيزابيلا( 8 قتلى)

15 سبتمبر 2001: اصطدمت سفينة قطر وبارجة بجسر الملكة إيزابيلا في بورت إيزابيل بولاية تكساس، مما تسبب في سقوط الجزء الأوسط من الجسر على ارتفاع 80 قدماً في الخليج بالأسفل. وتوفي ثمانية أشخاص بعد سقوط سائقي السيارات في الحفرة.

جسر الملكة إيزابيلا في بورت إيزابيلا، تكساس، 15 سبتمبر 2001 ERIC GAY/AP2001

جسر إيدس ( 50 جريحاً)

14 نيسان/ أبريل 1998: اصطدمت سفينة السحب آن هولي التي كانت تسير عبر ميناء سانت لويس بالجزء الأوسط من جسر إيدز. وانفصلت ثمانية صنادل حيث اصطدم ثلاثة منها بسفينة . وأصيب خمسون شخصاً بجروح طفيفة.