بقلم: يورونيوز

انهيار جسر في الصين يخلف 11 قتيلا على الأقل و 60 مفقودا وسط عواصف وفيضانات

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انهار جزء من جسر على طريق سريع في شمال غرب الصين يوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وفقدان 30 آخرين.

كما تم الإبلاغ عن فقدان عدد مماثل في الجنوب الغربي بعد أن دمرت العواصف عشرات المنازل، بحسب ما أعلنت السلطات الصينية المحلية.

وأفادت وكالة أنباء شينخوا الرسمية، أن خمس سيارات سقطت في النهر وتم انتشالها بعد انهيار الجسر في مقاطعة شنشي حوالي الساعة 8:40 مساء يوم الجمعة.

وأظهرت الصور التي نشرتها الوكالة الجسر مكسورا ومنحنيا بزاوية 90 درجة تقريبا فوق المياه البنية المتدفقة.

وقالت إن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية يوم السبت في مقاطعة زهاشوي بالمقاطعة، حيث لا يزال نحو 20 سيارة و30 شخصا في عداد المفقودين.

وفي مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية، لا يزال نحو 30 شخصا في عداد المفقودين وتم تدمير حوالي 40 منزلا نتيجة الفيضانات والعواصف.

وأدى ذلك إلى تضرر الطرق والجسور وشبكات الاتصالات في مقاطعة هانيوان الأكثر تضررا، وتعمل فرق الإنقاذ منذ ساعات الفجر الأولى لاستعادة الاتصالات ووسائل النقل.

خلال العقود الماضية، قامت الصين بتشييد شبكة واسعة من الطرق السريعة والسكك الحديدية عالية السرعة والمطارات، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي.

ومع ذلك، أدى التباطؤ الحاد في هذا التوسع الاقتصادي، ورداءة جودة البنية التحتية، وضعف الإشراف على السلامة، ومساعي الصناعات لتخفيض التكاليف، إلى سلسلة من الحوادث المميتة.

تعد المقاطعات الغربية والجنوبية الغربية في الصين معرضة بشكل خاص للفيضانات والانهيارات الأرضية نظرا لتضاريسها الجبلية ووجود أنهار قوية.

كما أن الأنشطة التعدينية والسياحية والتحضر المتزايد أسهمت في اضطراب التوازن البيئي الهش الذي حافظت عليه هذه المناطق لآلاف السنين.