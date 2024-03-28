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انتخاب جراح فلسطيني كرئيس لجامعة غلاسكو الإسكتلندية

غسان أبو ستة، جراح التجميل الفلسطيني البريطاني خلال مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس في مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت، لبنان
غسان أبو ستة، جراح التجميل الفلسطيني البريطاني خلال مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس في مؤسسة الدراسات الفلسطينية في بيروت، لبنان Copyright Hussein Malla/Copyright 2023 The AP. All right reserved
بقلم:  يورونيوز
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حاز الجراح الفلسطيني غسان أبو ستة على منصب رئيس جامعة غلاسكو الإسكتلندية، ل3 سنوات بعد حصوله على 80 بالمئة من الأصوات وفقا لإعلان الجامعة.

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وتحدث الجراح الذي تخرج من نفس الجامعة وتخصص في الجراحة التجميلية والترميمية في برنامجه الانتخابي عن مقتل ديما الحج إحدى طالبات الجامعة في قطاع غزة إثر القصف الإسرائيلي ودعا طلاب الجامعة لانتخابه.

وأضاف: "تضامنا مع سكان غزة وسحب المستثمرين من حرب الإبادة والذين يمولون الجامعة مثل بيع الأسلحة لإسرائيل مثل سيستم بي أي إي (bae)." 

وعمل أبو ستة في مناطق الحروب مثل العراق وسوريا وغزة سابقا. كما تطوع في مستشفى الشفاء والمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، لمدة 43 يوماً خلال الحرب المتواصلة على قطاع غزة.

 وتعتبر جامعة جامعة غلاسكو من أكبر جامعات إسكتلندا من حيث عدد الطلبة ومن أقدم جامعات بريطانيا.

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