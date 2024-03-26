كيف وظفت إسرائيل حربها على غزة لتطوير طائرة أورون للتجسس.. بمليار دولار؟

بقلم: يورونيوز

أعلنت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، الخميس انضمام طائرة أورون إلى الخدمة العسكرية رسميا، بعد تحقيق المستلزمات المطلوبة بسرعة قياسية، بسبب الحرب على قطاع غزة.

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وقال الرئيس التنفيذي بواز ليفي:"تفتخر بتطوير وتصنيع طائرة أورون، التي تنضم إلى طائرتين أخريين في الخدمة العسكرية".

ووفقا لموقع واي نت تمكن مسؤولو وزارة الدفاع الإسرائيلية من "استغلال الضرورة الملحة للحرب في غزة" لتقليص فترة الموافقة على الطائرة بشكل قياسي، من بضعة أشهر إلى أيام قليلة.

وتقول صحيفة يديعوت أحرونوت إن طائرة أورون، وهي طائرة تجسس تمتلك "أنظمة استشعار وتعتمد على الذكاء الاصطناعي وترصد التحركات الأرضية بالوقت الفعلي بكل الأحوال الجوية وظروف الرؤيا" قامت بنحو 100 عملية توغل إسرائيلية في الأشهر الماضية.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية ما يلي: "إن طائرة أورون قادرة على توفير الدعم الجوي لعمليات القضاء على الخلايا الإرهابية التي تقوم بها القوات الخاصة في جنين، ومهام التجسس في رفح للقضاء على إرهابيي حماس المختبئين بين المدنيين، واكتشاف قوافل الأسلحة من إيران إلى العراق، وتحديد الموظفين الرئيسيين في البرنامج النووي الإيراني واستهدافهم في رحلة واحدة."

وكانت طائرة أرون التجسسية قد شاركت في معرض باريس للطائرات المقاتلة وقدرت قيمتها بحوالى مليار دولار.