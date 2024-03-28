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شاهد: لحظة تحطم مقاتلة روسية في البحر قبالة شبه جزيرة القرم

تحطم طائرة روسية/ أرشيف
تحطم طائرة روسية/ أرشيف Copyright STR/AP
بقلم:  يورونيوز
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تحطمت طائرة مقاتلة روسية في البحر قبالة شبه جزيرة القرم اليوم الخميس، وفقًا لما ذكره حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجييف.

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وقال رازفوجييف إن الطيار قذف نفسه بسلام وتم انتشاله من قبل فرق الإنقاذ على بعد 200 متر من الشاطئ.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي سقوط الطائرة المقاتلة وهي تحترق.

ولم يذكر سبب تحطم الطائرة، لكن مدونين عسكريين روس قالوا إن تحطم المقاتلة سو-27 قد يكون ناجماً عن عطل فني أو حادث نيران صديقة.

وقد حافظت روسيا على هيمنتها الجوية في الحرب مع أوكرانيا، على الرغم من أن توفير أنظمة الدفاع الجوي الغربية المتطورة أجبر الطائرات الحربية الروسية على تجنب الأجواء الأوكرانية وشن هجمات مع بقائها فوق الأراضي التي تسيطر عليها.

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