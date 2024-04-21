مقتل شخص وفقدان سبعة آخرين في تحطم طائرتي هليكوبتر تابعتين للبحرية اليابانية في المحيط الهادئ

بقلم: يورونيوز

تحطمت طائرتا هليكوبتر تابعتان للبحرية اليابانية في المحيط الهادئ جنوب طوكيو خلال رحلة تدريبية ليلية السبت، مما أسفر عن مقتل شخص وفقدان سبعة آخرين.

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وقال وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا، الأحد للصحفيين، إن المروحيتين من طراز SH-60K التابعتين لقوات الدفاع للبحرية اليابانية كانتا تقلان طاقمًا مكونًا من ثمانية أشخاص.

لم يتم تحديد سبب الحادث بعد، ولكن كيهارا أوضح أنه يظن أن تصادم بين المروحيتين حدث قبل سقوطهما في الماء.

وأضاف الوزير الياباني أن وزارته ستعلق الرحلات التدريبية لجميع طائرات SH-60 في الوقت الحالي.

وتواصل فرق البحث والإنقاذ، التي تضم سفنًا وطائرات من قوات الدفاع الذاتي البحرية والجوية، جهودها للعثور على الطاقم المفقود.