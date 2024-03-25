فينيسيوس ينهار باكيًا بسبب أسئلة تتعلق بالعنصرية وكارفاخال يؤكد "إسبانيا ليست عنصرية"

بقلم: يورونيوز

عانى فينيسيوس جونيور من عدة حوادث عنصرية أثناء لعبه مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، وانهار بالبكاء وهو يتحدث عن الإساءة التي تعرض لها في الفترة التي سبقت هذه المواجهة الودية.

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حاول البرازيلي فينيسيوس جونيور حبس دموعه عقب سؤاله عن العنصرية التي واجهها أثناء لعبه مع نادي ريال مدريد. وكان اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي انتقل إلى البرنابيو في العام 2018، ضحية لإساءات عنصرية في عدة مناسبات خلال اللعب مع "اللوس بلانكوس"، أحد أسماء "المرينغي" .

وقال اللاعب: "أنا آسف .. أريد فقط أن ألعب كرة القدم"، ثم انهار باكيا: "أريد فقط القيام بكل ما بوسعي من أجل ناديي ومن أجل عائلتي".

وصفق الجميع لفينيسيوس في قاعة المؤتمر الصحفي وهو يجيب على الأسئلة. سيلعب فينيسيوس في ثاني مباراة ودية دولية له أثناء تواجده مع منتخب بلاده حيث يلعبون ضد إسبانيا في ملعب برنابيو مساء الثلاثاء.

وقال داني كارفاخال، زميل فينيسيوس جونيور في ريال مدريد، إنه لا يعتقد أن إسبانيا دولة عنصرية، وذلك خلال حديثه قبيل المباراة الودية بين إسبانيا والبرازيل في مدريد، والتي تشهد مواجهة كارفاخال بفينيسيوس.

وطالب كارفاخال بضرورة وقف الإساءات العنصرية في الملاعب، مشددا على أن بلاده ليس لديها مشكلة مع "العرق" وهناك مستوى عالٍ جدًا من التكامل. وأوضح داني كارفاخال أنه ترعرع مع أطفال من جميع الأعراق ولديه أصدقاء كثر من ذوي البشرة الملونة المختلفة. وأضاف: "للأسف هناك أشخاص يذهبون إلى كرة القدم ويبدو أنهم يطلقون كل غضبهم. عندما يبدو أن الأمر يؤذي شخصًا ما، فإنه يفعل ذلك أكثر وهذا مؤسف. لا ينبغي السماح لهذا النوع من الأشخاص بدخول الملاعب لأنه أبشع ما يوجد في الرياضة".