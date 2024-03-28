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بوتين يحذر حلفاء أوكرانيا الغربيين من توفير قواعد جوية في بلدانهم لطائرات إف-16

فلاديمير بوتين في زيارة إلى القوات الجوية الروسية
فلاديمير بوتين في زيارة إلى القوات الجوية الروسية Copyright Sergei Karpukhin/Sputnik
بقلم:  يورونيوز
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حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حلفاء أوكرانيا الغربيين من توفير قواعد جوية في بلدانهم يمكن أن تنطلق منها مقاتلات إف-16 لشن هجمات ضد قوات الكرملين، قائلاً إن تلك القواعد ستكون "هدفاً مشروعاً".

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في حديث مع طياري القوات الجوية الروسية، رد بوتين على سؤال بشأن مقاتلات "إف-16" التي وعد الغرب بإرسالها إلى أوكرانيا، وقال إنها لن تغير الوضع هناك.

وتابع الرئيس الروسي قوله: "إذا قدموا طائرات إف-16، وهم يناقشون ذلك وعلى ما يبدو يدربون الطيارين، فإن هذا لن يغير الوضع في ساحة المعركة".

واستطرد بوتين قائلا: "سندمر الطائرات مثلما ندمر حاليا الدبابات والمدرعات وغيرها من المعدات، ومنها راجمات الصواريخ".

كما ذكر بوتين في حديثه أن الناتو "توسع شرقا" باتجاه روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1991، لكن موسكو "ليس لديها أي خطط لمهاجمة أية دولة عضو" في حلف شمال الأطلسي.

وحسب نص الخطاب الذي أصدره الكرملين، الخميس، قال بوتين: "ليس لدينا أي نوايا عدائية تجاه هذه الدول...تصوُّر أننا سنهاجم دولة أخرى، بولندا أو من دول البلطيق، والتشيك خائفة أيضا، هي محض هراء. إنه مجرد هذيان".

وجاءت تصريحات بوتين في أعقاب تصريح وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، الأربعاء، بأن الطائرات من المتوقع أن تصل إلى أوكرانيا خلال "الأشهر المقبلة".

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