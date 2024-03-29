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روبوت على هيئة ذئب أو ثعلب لإبعاد الحيوانات عن مدارج مطار ألاسكا

الروبوت أورورا
الروبوت أورورا Copyright Marc Lester/Anchorage Daily News
بقلم:  يورونيوز
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تسعى إدارة مطار فيربانكس في ولاية ألاسكا الأمريكية إلى تبني أسلوب فريد من نوعه لإبعاد أعداد كبيرة من الحيوانات البرية التي تتجمع بمدارج المطار مما يهدد أمن انطلاق الطائرات وركابها.

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وأعلنت إدارة النقل والمرافق العامة في الولاية تطويع الروبوت المسمى "أورورا" "لتعزيز السلامة والعمليات" في المطار.

وسيتم إطلاق أورورا متنكراً بهيئة ثعلب أو ذئب خلال فصل الخريف القادم، الذي يتزامن مع موسم هجرة الطيور من أجل إخافتها وضمان عدم استقرارها بالقرب من مدارج الطائرات.

وقال ريان مارلو، المسؤول بقسم النقل في ألاسكا، إن الخطة تتمثل في قيام أورورا بدوريات في منطقة خارجية بالقرب من المدرج كل ساعة في محاولة لمنع المواجهات الضارة بين الطائرات والحيوانات البرية.

وأضاف بأن الروبوت يمكن أن يتنكر في هيئة ذئب أو ثعلب عن طريق تغيير الألواح القابلة للاستبدال.

وستشهد فترة اختبار الروبوت مدى فعاليته في ردع الحيوانات الأكبر حجماً ومعرفة مدى استجابة الغزلان والدببة لوجوده.

وفقاً لقاعدة بيانات إدارة الطيران الفدرالية، وقع ما لا يقل عن 92 اصطداماً بين طائرات بحيوانات وطيور بالقرب من المطارات في ألاسكا العام الماضي، من بينها 10 حالات بمطار فيربانكس.

ولم تسفر تلك الاصطدامات عن أضرار كبيرة ، لكن مارلو قال إنها من الممكن أن تكون خطيرة في الحالات النادرة التي يتم فيها امتصاص طائر بمحرك الطائرة مما قد يتسبب في تحطمها.

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