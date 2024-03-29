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شاهد: مقتل 45 شخصاً في حادث حافلة بجنوب إفريقيا

حطام الحافلة بعد يوم من سقوطها من جسر على ممر جبل مماماتلاكالا بين موكوباني وماركين، جنوب إفريقيا، 29 مارس 2024.
حطام الحافلة بعد يوم من سقوطها من جسر على ممر جبل مماماتلاكالا بين موكوباني وماركين، جنوب إفريقيا، 29 مارس 2024. Copyright Themba Hadebe/AP
بقلم:  يورونيوز
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قضى 45 مُصلياً، الخميس، في جنوب إفريقيا، بعد سقوط حافلة من على جسر، خلال رحلة طويلة من بوتسوانا إلى تجمع كنيسة عيد الفصح.

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وقالت السلطات إن النيران اشتعلت في الحافلة حين اصطدمت  بأرض صخرية، مما أسفر عن مقتل 45 شخصاً على الأقل، ويتلقى الناجي الوحيد، وهو طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، رعاية طبية من إصابات خطيرة.

وأفادت حكومة مقاطعة ليمبوبو إن الحافلة انحرفت عن جسر مماماتلاكالا في شمال جنوب أفريقيا وسقطت لمسافة 50 متراً في واد قبل أن تشتعل النيران فيها.

وأضافت أن عمليات البحث مستمرة، لكن العديد من الجثث احترقت لدرجة يصعب التعرف عليها.

وذكرت السلطات أنه يبدو أن السائق، الذي لقى حتفه هو أيضاً، فقد السيطرة واصطدمت الحافلة بالحواجز على جانب الجسر ثم فوق الحافة.

ووقع الحادث بالقرب من بلدة موكوباني، على بعد نحو 200 كيلومتر (125 ميلاً) شمال بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا.

وغالباً ما تحذر حكومة جنوب إفريقيا سائقي السيارات من توخي الحذر خلال عطلة عيد الفصح، وهو وقت مزدحم وخطير بشكل خاص للسفر البري. 

وفي العام الماضي، لقي أكثر من 200 شخص حتفهم في حوادث طرق خلال عطلة عيد الفصح أيضاً.

المصادر الإضافية • أ ب

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