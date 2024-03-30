شاهد: 3 سفن تغادر ميناء قبرص لإيصال 400 طن من المساعدات الغذائية إلى غزة

بقلم: يورونيوز

غادرت قافلة مكونة من ثلاث سفن ميناء في قبرص اليوم السبت، محملة بـ 400 طن من المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات إلى غزة مع تزايد المخاوف بشأن تفاقم المجاعة في القطاع.

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وقال مطبخ "وورلد سنترال كيتشن" إن االسفن محملة بوجبات جاهزة مثل الأرز والمعكرونة والدقيق والبقوليات والخضروات المعلبة والبروتينات التي تكفي لإعداد أكثر من مليون وجبة.

وأضافت المؤسسة الخيرية، أن "السفن تحمل أيضا التمر، الذي يتم تناوله تقليدياً لكسر الصيام خلال شهر رمضان".

وافتتحت سفينة المساعدات "أوبن آرمز" الممر البحري المباشر إلى قطاع غزة المحاصر في وقت سابق من الشهر الجاري حاملة 200 طن من الغذاء والمياه والمساعدات الأخرى.

وتواجه إسرائيل اتهامات فلسطينية ودولية باستخدام التجويع سلاحاً في غزة، ويقول مسؤولو الإغاثة الإنسانية إن عمليات التسليم عن طريق البحر والجو ليست كافية وأن على إسرائيل فتح المعابر البرية للسماح بإيصال المزيد من المساعدات.

وأمرت محكمة العدل الدولية يوم الخميس، إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح المزيد من المعابر البرية والسماح بدخول الغذاء والماء والوقود وغيرها من الإمدادات إلى قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار إجراءين مؤقتين ضمن قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في حملتها العسكرية التي شنتها بعد هجمات 7 أكتوبر على قطاع غزة.

وقالت المحكمة في بيان إنه "ينبغي على إسرائيل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل دون عوائق على نطاق واسع، وزيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية إلى غزة وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية".

وأضافت المحكمة بأن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة، وألزمت إسرائيل بتقديم تقرير بشأن التدابير التي ستتخذها خلال شهر من تاريخ اليوم.