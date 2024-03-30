شاهد: في ذكرى "يوم الأرض" الفلسطيني.. الآلاف يتظاهرون في لندن تنديداً بالحرب على غزة

بقلم: يورونيوز

تشهد العديد من المدن الأوروبية مظاهرات بمناسبة ذكرى يوم الأرض، ومن أبرزها لندن وأمستردام وباريس وبرلين، حيث رفع المتظاهرون شعارات تندد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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انطلقت في العاصمة البريطانية لندن، مظاهرة حاشدة بالتزامن مع ذكرى يوم الأرض، للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة والامتثال إلى قرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف إطلاق النار.

وسارت حشود المتظاهرون في مسيرة من ميدان راسل سكوير إلى ميدان ترافالغار في العاصمة الإنجليزية، حيث هتفوا ولوحوا بالأعلام الفلسطينية وشعارات معارضة للحرب، وطالبوا الحكومة البريطانية بالضغط من أجل وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

وجاءت هذه المظاهرة تلبية لدعوة من حملة التضامن البريطانية مع فلسطين وعدد من المنظمات بالإضافة للمنتدى الفلسطيني في بريطانيا.

وأكد المشاركون في المظاهرات، أن إسرائيل لم تتمكن من مواصلة هذه الحرب، إلا بسبب الدعم المالي والسياسي والتسليح الكبير الذي تلقته من الحكومات الغربية، ويشمل ذلك المملكة المتحدة.

ويوافق اليوم السبت، إحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطيني الثامن والأربعين، وهو يوم يسلط الضوء على محاولات إسرائيل المستمرة توسيع مستوطناتها في الضفة الغربية.