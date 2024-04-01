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شاهد: بعد أسبوعين من حصاره..مشاهد مرّوعة لمجمع الشفاء في غزة

صورة مأخوذة من مقطع فيديو لجانب من مجمع الشفاء الطبي
صورة مأخوذة من مقطع فيديو لجانب من مجمع الشفاء الطبي Copyright وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"
بقلم:  يورونيوز
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انسحب الجيش الإسرائيلي من مجمع الشفاء، الواقع في غرب مدينة غزة، الإثنين بعد أسبوعين من اقتحامه وحصاره، مخلفا مئات القتلى ودمارا غير مسبوق.

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ويظهر الفيديو مشاهد الدمار التي خلفها الجيش الإسرائيلي بعد أسبوعين من اقتحام وحصار مجمع الشفاء الطبي، صورتها وكالة وفا الرسمية.

وتوافدت عشرات العائلات لإخراج مصابين كانوا داخل مجمع الشفاء.

وقالت مصادر فلسطينية أن الدمار الواسع الذي ألحق في مجمع الشفاء لن يتيح إمكانية إعادة تشغيله لمعالجة المصابين. 

وأعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء عمليته "دقيقة الأهداف" في منطقة مجمع الشفاء الإثنين، كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلية الرسمية الإسرائيلي "إن الجيش قتل 300 واعتقل 500 آخرين واحتجز نحو 900 للتحقيق خلال عمليته في المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد القتلى إلى 32845 قتيل و 75392 مصاب منذ السابع من اكتوبر/تشرين الأول الماضي .

المصادر الإضافية • إي في أن

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