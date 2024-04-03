الرياضة عنصر أساسي في رؤية قطر الوطنية 2030، حيث أنه وبالإضافة إلى اليوم الرياضي لدولة قطر تحرص البلاد على تنمية مجموعة كبيرة ومتنوعة من الألعاب الرياضية من الملاكمة إلى المبارزة.

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يلقي الفريق في هذه الحلقة من برنامجنا نظرةً على كيفية تعزيز قطر للروح التنافسية للمواطنين والمقيمين. تُعدّ الرياضة إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، حيث خصصت قطر يومًا للرياضة وهو عطلة رسمية يهدف إلى شحذ الهمم لممارسة الأنشطة البدنية. ذهب عادل حليم لمتابعة بعض الأنشطة المقدمة في جميع أنحاء البلاد في هذا اليوم المميز.

التقت ليلى حميرة بعفاف القرني أول ملاكمة محترفة في قطر التي تخبرنا عن شعورها حيال وصفها بأنها رائدة، وعن الدور الذي تؤديه الرياضة كأداة تمكين قوية للمرأة. حطمت عفاف الحواجز، وأصبحت معروفة في عالم الملاكمة، وهي اليوم عضو في المنتخب الوطني القطري للملاكمة. مهدت عفاف الطريق أمام الجيل القادم وافتتحت صالة ملاكمة مخصصة للنساء في قطر.

مع انعقاد الألعاب الأولمبية في باريس بعد بضعة أشهر فقط، جربت ليلى المبارزة واكتشفت أن الرياضة الأولمبية تزداد شعبية في قطر. جاء العديد من أهم المبارزين، ومن بينهم البطل الأوروبي والعالمي يانيك بوريل إلى قطر في وقت سابق من هذا العام لحضور سباق الجائزة الكبرى في قطر. قدم لنا الرياضي نصائح حول ما يلزم فعله للحصول على الميدالية الذهبية الأولمبية. شاركت ليلى أيضًا في جلسة تدريبية في أكاديمية قطر للمبارزة حيث يتعلم الأطفال في سن الثامنة أسرار رياضة المبارزة، والأهم منها، قيمة الروح الرياضية المرتبطة بها.