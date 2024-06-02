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ابتهاجا بترشحا لربع نهائي دورة رولان غاروس للتنس أنس جابر تغني بعد الفوز: "خطوة خطوة للنهائي"

أنس جابر خلال مباراتها في دورة رولان غاروس أمام الدنماركية كلارا تاوسون - باريس. 2024/06/02
أنس جابر خلال مباراتها في دورة رولان غاروس أمام الدنماركية كلارا تاوسون - باريس. 2024/06/02 Copyright Jean-Francois Badias/AP
Copyright Jean-Francois Badias/AP
بقلم:  يورونيوز
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ابتهاجا بترشحا لربع نهائي دورة رولان غاروس للتنس أنس جابر تغني بعد الفوز: "خطوة خطوة للنهائي"

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بعد وصولها إلى ربع نهائي دورة رولان غاروس المفتوحة لكرة المضرب في فرنسا، أسعدت اللاعبة التونسية أنس جابر المشجعين بالغناء بناء على طلبهم.

واختارت أنس جابر أغنية غالبًا ما يتبناها مشجعو نوادي كرة القدم التونسية "وحدة وحدة للفينال" (خطوة خطوة للنهائي)، مما أثار حماسة التونسيين الذين شجعوها في ملعب سوزان لينجلين، حيث فازت على اللاعبة الدنماركية كلارا تاوسون، بنتيجة: 6-4 و6-4 يوم الأحد في باريس.

وتلاقي أنس جابر المصنفة في المرتبة التاسعة ضمن رابطة محترفات التنس في ربع النهائي، الأمريكية كوكو غوف المصنفة في المرتبة الثالثة، وذلك يوم الثلاثاء 4 حزيران يونيو.

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