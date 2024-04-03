خلل فني غامض يصيب تطبيق "واتساب" ويعطّل حسابات آلاف المستخدمين

بقلم: يورونيوز

تعرض تطبيق المراسلات الفورية "واتساب"، مساء اليوم الأربعاء، لعطل مفاجئ في عدة مناطق من العالم.

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ظهرت عبارة: "نواجه مشكلة في الاتصال بواتساب، يُرجى المحاولة مجددا بعد دقائق"، فيما تعذّر إرسال أو استقبال الرسائل النصية أو الوسائط الأخرى، لدى مستخدمي الهواتف الذكية.

وأفاد موقع تتبع أعطال المواقع الإلكترونية "داون ديتكتور" بتعطّل حسابات آلاف من مستخدمي تطبيق واتساب، الأربعاء.

وأبلغ ما يزيد على 17 ألفاً من المتعاملين مع التطبيق عن عدم وصول رسائلهم أو استقبال الرسائل من الآخرين.

وحتى الآن لم تصدر أي بيانات من شركة ميتا المالكة للتطبيق عن هذا العطل.

وفي الخامس من الشهر الماضي، أصاب خلل موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" على مستوى العالم، نتج عنه تسجيل خروج مفاجئ للمستخدمين وبخاصة في "فيسبوك".