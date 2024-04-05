بقلم: يورنيوز

في تصعيد ملحوظ في اللهجة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن دعم بلاده لإسرائيل في حربها على غزة يعتمد على تطبيق إسرائيل لخطوات سريعة من أجل حماية المدنيين وعمال الإغاثة.

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كما حث بايدن نتنياهو على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار فوري "دون تأخير"، مقابل إفراج حماس عن المحتجزين الإسرائيليين لديها. يأتي ذلك بعد مقتل سبعة عمال إغاثة من بينهم مواطن أمريكي في غزة يوم الإثنين إثر قصف إسرائيلي.

وفي خطوة تبدو وكأنها استجابة فورية للمطالب الأمريكية أعلنت إسرائيل اليوم عن فتح معبر بيت حانون (إيرز) لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة التي أضحى سكانها في أمسّ الحاجة إلى المعونات الغذائية، وبات مئات الآلاف منهم على حافة المجاعة.

إلى ذلك وردت أنباء عن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) سيتوجه إلى القاهرة مطلع الأسبوع القادم لبدء جولة مفاوضات جديدة يشارك فيها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (السي آي إي)، بالإضافة إلى نظيرهما المصري ورئيس الوزراء القطري.

يأتي ذلك وسط استمرار القصف الإسرائيلي العنيف للقطاع، حيث قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الطائرات الإسرائيلية قصفت المناطق الشمالية من القطاع وكذلك مدينة خان يونس في جنوبه. وقد ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر وفاقت الـ33 ألفًا، إضافة إلى عشرات آلاف المصابين والمفقودين.

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