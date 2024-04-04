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مقتل اللاعب الجنوب أفريقي لوك فلورز رمياً بالرصاص خلال عملية سطو في جوهانسبورغ

لوك فلورز
لوك فلورز Copyright Muzi Ntombela/BackpagePix/BackpagePix 2023
بقلم:  يورونيوز
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قتل لوك فلورز، لاعب فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي لكرة القدم رميا بالرصاص، خلال تعرضه لعملية سطو بالسلاح على السيارة التي كان يقودها.

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أكد نادي كايزر تشيفز مقتل لاعب كرة القدم الجنوب أفريقي واللاعب الأولمبي لوك فلورز خلال عملية سطو في جوهانسبرغ. وأصيب المدافع البالغ من العمر 24 عاما بالرصاص أثناء انتظاره في محطة بنزين في ضاحية هانيديو في جوهانسبرغ، وفقا للشرطة.

وجاء في بان لنادي كايزر تشيفز: "لقد فقد لوك فلورس حياته بشكل مأساوي الليلة الماضية خلال حادثة سطو في جوهانسبرغ. أفكارنا وصلواتنا مع عائلته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب".

وبحسب المتحدث باسم الشرطة مافيلا ماسوندو، فقد فرّ المهاجمون بسيارة فلور، وقامت مصالح الأمن بفتح تحقيق في قضية قتل وسرقة سيارة.

وسبق وأن لعب فلورز مع المنتخب الوطني تحت سنّ الـ 23 عامًا، حيث مثل منتخب جنوب أفريقيا في أولمبياد طوكيو. وتعدّ حادثة مقتله هي الأحدث بين آلاف الأشخاص الذين وقعوا ضحايا لعمليات اختطاف وسطو مميتة في جنوب أفريقيا، التي شهدت أحد أعلى معدلات القتل والجريمة في العالم.

وأظهرت أحدث الإحصاءات الرسمية للجريمة في الفترة من أكتوبر-تشرين الأول إلى ديسمبر-كانون الأول من العام الماضي أنه تم الإبلاغ عن 5973 حالة اختطاف.

المصادر الإضافية • أ ب

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