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حريق ملهى في إسطنبول: التحقيق مستمر لمعرفة ملابسات الحادث وسط حراسة الملهى واعتقالات

حريق ملهى في إسطنبول
حريق ملهى في إسطنبول Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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تواصل الشرطة التركية التحقيق لمعرفة ملابسات حريق ملهى "ماسكريد" الليلي في إسطنبول، الذي اندلع يوم الثلاثاء، وأسفر عن مقتل 29 شخصًا على الأقل وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة.

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ويظهر في مشاهد مصورة عناصر من ضباط الشرطة وهم يحرسون الجزء الخارجي من الملهى.

وأفادت وسائل إعلام تركية محلية نقلا عن مصادر أمنية، أنه تم اعتقال عدد من الأشخاص، من بينهم مديرو النادي، لاستجوابهم حول الحادث.

وذكر مكتب حاكم إسطنبول في بيان رسمي، أن هناك شخصًا يتلقى العلاج في المستشفى بسبب إصابات بالغة.

ويقع الملهى في الطابقين الأرضي والسرداب لمبنى سكني مكون من 16 طابقا في منطقة بشكتاش على الجانب الأوروبي من المدينة التركية التي يقسمها مضيق البوسفور.

واندلع الحريق في أثناء عمليات تجديد الملهى. وأظهرت مشاهد فيديو ألسنة لهب ضخمة تلتهم الطابق الثالث من المبنى قبل أن تنجح فرق الإطفاء في إخماد الحريق.

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