بلينكن: أوكرانيا ستصبح عضوًا في الناتو

بقلم: يورونيوز

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بنظيره الأوكراني دميترو كوليبا في بروكسل الخميس، خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

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وقال بلينكن إن أوكرانيا ستصبح عضوًا في الناتو، مؤكدًا أن "الهدف في القمة هو بناء جسر إلى تلك العضوية"، وسط إشادة من أعضاء الحلف بتصميم ومثابرة الأوكرانيين خلال حربهم مع روسيا.

ووعدت الدول المنضوية في الحلف أوكرانيا بمواصلة تقديم المساعدات. في الوقت نفسه، أعاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ تأكيد موقفه بأن الحلف لا يعتبر نفسه متورطًا بشكل مباشر في الحرب.

وبينما تطالب كييف بشدة حلفاءها بتزويدها بالأسلحة والدفاعات الجوية، اتفق أعضاء الناتو في وقت سابق من يوم الخميس على البحث ضمن مخزون احتياطاتهم عن المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا.

وفي هذا الصدد قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "تعزيز الدفاع الجوي هو ضرورة مطلقة وعاجلة. وأنا ممتن لكل دولة وكل زعيم يتواصل معنا الآن بحثًا عن فرص للمساعدة".

خاركيف تحت القصف من جديد

في الأثناء، تعرضت خاركيف لقصف روسي جديد اليوم الجمعة، بعد قصفها في الليلة السابقة بالطائرات المسيّرة مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص، ثلاثة منهم من عمال الإنقاذ.

وتقول كييف إن الجيش الروسي يستخدم تكتيك "الضربات المزدوجة"، وهو الهجوم على نفس الهدف مرتين، مع فاصل زمني قصير بين الهجمتين يتيح وصول رجال الإنقاذ والمسعفين الذين يتم استهدافهم في الضربة الثانية من أجل إيقاع خسائر أكبر.

في الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام روسية أن أربعة مدنيين قتلوا في غارات أوكرانية يوم الخميس في الجزء الذي تحتله روسيا من منطقة خيرسون. وفي مدينة كورسك بجنوب روسيا، وردت أنباء عن انفجارات وإطلاق نار كثيف في وقت متأخر من يوم الخميس.