روسيا: الحماية المدنية تجلي 700 شخص من سكان مدينة أورسك بعد انهيار سد

تسبب ذوبان الثلوج السريع وارتفاع منسوب الأنهار في حدوث فيضانات في عدة مناطق في جميع أنحاء البلاد خلال الأسبوع الماضي.

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أجرت عناصر الحماية المدنية الروسية عملية إخلاء عاجلة لأكثر من 700 شخص من سكان مدينة أورسك بمنطقة أورينبورغ القريبة من الحدود مع كازاخستان بعد انهيار سد ليلة السبت.

ووصل ارتفاع المياه في بعض الأماكن إلى أربعة أمتار في غضون ساعات قليلة، مما اضطر رجال الإنقاذ إلى استخدام قوارب لنقل المنكوبين.

ويحمي السد الذي انهار مدينة أورسك من مياه نهر الأورال، وقد أثر انهياره الجزئي على نحو 4200 منزل وأكثر من 11 ألف شخص في جميع أنحاء المنطقة.

وتسبب ذوبان الثلوج السريع وارتفاع منسوب الأنهار في حدوث فيضانات في عدة مناطق في جميع أنحاء البلاد خلال الأسبوع الماضي.