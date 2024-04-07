"سلمت للأونروا".. غويانا تعلن جمع 72 مليون دولار لصالح الفلسطينيين خلال فعاليات ليلة القدر

بقلم: يورونيوز

أعلن رئيس جمهورية غويانا، عرفان علي، عن جمع تبرعات تجاوزت 72 مليون دولار لصالح الشعب الفلسطيني، خلال فعاليات ليلة القدر.

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وقال رئيس الدولة الواقعة على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية في تغريدة نشرها الأحد، عبر منصة "إكس": "تمكنا مساء يوم أمس من جمع أكثر من 72 مليون دولار أمريكي من أجل شعب فلسطين".

وأضاف علي، أنه "تم تحقيق ذلك من خلال التبرعات التي جمعت خلال إحياء ليلة القدر التي أقيمت في ساحة منظمة الشباب المسلم".

وأشار إلى أن "فعاليات الليلة أقيمت تحت شعار ليلة صلاة من أجل السلام العالمي وغويانا وفلسطين".

ولفت علي إلى أنه "تم تسليم الأموال التي تم جمعها إلى الأونروا، وأضاف أنه "سيتم استخدامها مباشرة لصالح شعب غزة".