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عاجل. أكثر من 6 أشهر على الحرب الإسرائيلية.. قتال مستمر في غزة وتحذيرات من اقتحام رفح

الدمار في غزة بسبب القصف الإسرائيلي
الدمار في غزة بسبب القصف الإسرائيلي Copyright Ismael Abu Dayyah/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها السابع وفي اليوم الـ185، قتل 7 فلسطينيين في قصف وسط القطاع ومخيم الشجاعية.

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وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية من خان يونس تم انتشال جثامين 12 شخصًا من مناطق متفرقة بالمدينة.

وفيما برر الجيش الإسرائيلي سحب قواته من خان يونس بالاستعداد لاقتحام مدينة رفح، أعلن عن إصابة 9 عسكريين خلال الـ24 ساعة الماضية في معارك القطاع.

سياسيا، ذكرت تقارير إخبارية أن مجلس الحرب الإسرائيلي وسّع صلاحيات فريق التفاوض، كما أوفد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مستشاره السياسي أوفير بليك للقاهرة ضمن الوفد.

ووفقا للإعلام الإسرائيلي فإن أميركا لا تريد أقل من إبرام صفقة ووقف إطلاق النار.

في الوقت ذاته، أكد مسؤول أميركي أن الأطراف باتت أقرب من أي وقت مضى إلى صفقة.

تابعوا تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة

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