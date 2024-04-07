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شاهد: عائلات تحيي ذكرى قتلى مهرجان سوبر نوفا الموسيقى بعد نصف عام

أقارب ضحايا حفل نوفا الموسيقي خلال وقفة احتجاجية
أقارب ضحايا حفل نوفا الموسيقي خلال وقفة احتجاجية Copyright Maya Alleruzzo/Copyright 2024
بقلم:  يورونيوز
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شاهد: عائلات تحيي ذكرى قتلى مهرجان سوبر نوفا الموسيقى بعد نصف عام

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نظم أقارب القتلى الذين قضوا يوم السابع من أكتوبر، خلال حضورهم مهرجان سوبر نوفا الموسيقي، وقفة تأبينية يوم الأحد لتخليد ذكراهم بعد مرور ستة أشهر على تلك الفاجعة التي حلت عليهم.

خلال هذه الوقفة، شارك أفراد عائلات القتلى الإسرائيليين مشاعر الحزن التي يعانون منها منذ اليوم الأليم، عندما نفذت حركة حماس هجومها المفاجئ في جنوب إسرائيل.

وعبر آخرون عن انزعاجهم من كيفية إدارة ممثلي الحكومة لهذه القضية، وطالبوا بتقديم التعويضات.

ويذكر أن 360 شخصًا من الحاضرين في الحفل الموسيقي قتلوا يوم السابع من أكتوبر.

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