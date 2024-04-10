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شاهد: أحد ملاعب كأس العالم في قطر يعج بالمصلين لأداء صلاة عيد الفطر

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lguf Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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هذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها استاد المدينة التعليمية صلاة عيد الفطر بعد انتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم في ديسمبر - كانون الأول 2022.

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عج أحد الملاعب التي استضافت مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر اليوم الأربعاء بآلاف المصلين الذين احتشدوا في المكان لأداء صلاة عيد الفطر.

ووسط مشهد مهيب ومليء بالتأمل والخشوع، ملأت حشود المصلين المسلمين أرض الملعب في الدوحة، مع انتشار سجادات الصلاة على طول أرض الملعب الذي استضاف فرق كرة القدم العالمية خلال بطولة كأس العالم.

وهذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها استاد المدينة التعليمية صلاة عيد الفطر بعد انتهاء البطولة في ديسمبر - كانون الأول 2022.

وبعد انقضاء شهر الصيام، يحتفل المسلمون بعيد الفطر بالولائم والزيارات العائلية. 

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