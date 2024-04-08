السويد تطرد صحفية صينية بذريعة "تهديدها للأمن القومي"

بقلم: Euronews مع AP

قالت السلطات السويدية إن المراسلة كانت تشكل تهديدًا للأمن القومي.

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أفادت وسائل إعلام سويدية يوم الاثنين، أن السويد طردت صحفية صينية. وهي امرأة تبلغ من العمر 57 عامًا، تم تسفيرها الأسبوع الماضي من قبل ستوكهولم، التي اعتبرتها تهديدًا للأمن القومي، وتم منعها من العودة.

وقال محامي الصحفية، لوتريم كادريو، في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام السويدية "إنها لا تشكل تهديدًا"، وأضاف قوله: "يصعب عليّ الخوض في التفاصيل الدقيقة نظرًا لأن الكثير من الأمور تكتنفها السرية، لأن هذه مسألة تتعلق بالأمن القومي".

تم القبض على المرأة من قبل أجهزة الأمن السويدية في أكتوبر/ تشرين الأول، وهي امرأة متزوجة من رجل سويدي ولديهما أطفال، وقد صلت إلى البلاد قبل نحو عقدين ولديها تصريح إقامة رسمية.

لدى المرأة اتصالات مع السفارة الصينية ومع أشخاص في السويد مرتبطين بالحكومة في بكين.

أشخاص يحملون الأعلام والكاميرات يستقبلون الرئيس الصيني هو جين تاو عند وصوله إلى ميناء غوتبورغ 2007 BJORN OLSSON/AP

وقدمت تقارير من النرويج ودول الشمال الأخرى، بما في ذلك الدنمارك وفنلندا وأيسلندا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة النرويجية (NRK).

تاريخ من توتر العلاقات

في عام 2018، حكمت محكمة سويدية على رجل بالسجن 22 شهرًا، بتهمة التجسس لصالح الصين على رجلين من التبت فروا إلى السويد.

أُدين دورجي جيانتسان، وهو من التبت وكان يعمل في محطة إذاعية موالية للتبت، بارتكاب "نشاط استخباراتي غير قانوني جسيم".

في عام 2020، حكمت محكمة في شرق الصين على المواطن السويدي الصيني المولد غوي مينهاي بالسجن لمدة 10 سنوات لبيعه كتبًا تنتقد الحزب الشيوعي.

ووجهت إليه تهمة "تقديم معلومات استخباراتية بشكل غير قانوني في الخارج".

ودعت السويد باستمرار إلى إطلاق سراح غوي - وهو أمر رفضته الصين. اختفى لأول مرة في عام 2015، ويعتقد أنه تم اختطافه من قبل رجال الأمن الصينيين من منزله على شاطئ البحر في تايلاند.