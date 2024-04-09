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مقتل أوكراني وإصابة 12 في هجوم روسي بعشرين مسيّرة على أوكرانيا

صورة مأخوذة من مقطع فيديو تبين حجم الدمار بعد القصف الروسي
صورة مأخوذة من مقطع فيديو تبين حجم الدمار بعد القصف الروسي Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قتل شخص وأصيب 12 آخرون، بينهم طفلان، بعد هجوم صاروخي على مدينة بولتافا الأوكرانية مساء الاثنين، بحسب وزارة الداخلية الأوكرانية.

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وأصاب الصاروخ مبنى سكنيًا مكونًا من طابقين وألحق أضرارًا بثلاثة مبان أخرى حوله. ونشرت الشرطة الأوكرانية فيديو أظهر منزلًا مدمرًا وسيارة محترقة في مكان الحادث.

وقالت كييف إن هجومًا روسيًا بعشرين طائرة استهدف أوكرانيا.

وأكدت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت جميع المسيّرات من نوع شاهد التي اطلقتها روسيا.

وأفاد تقرير أمني آخر عن أن أربعة صواريخ من طراز S-300 تم إطلاقها من منطقة دونيتسك ولم يتم اعتراضها.

المصادر الإضافية • أ ب

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