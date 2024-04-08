مقتل ثلاثة عناصر من حزب الله بينهم قيادي ميداني كبير في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

بقلم: يورونيوز

نعى حزب الله اللبناني القيادي في صفوفه علي أحمد حسين الذي قتل في غارة إسرائيلية استهدفته جنوب لبنان يوم الاحد خلال الليل.

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وأعلن الإعلام الحربي المركزي في حزب الله، في بيان خبر مقتل علي أحمد حسين وهو من مواليد 1984 من مدينة بيروت.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل القيادي في فرقة الرضوان وقائد منطقة حجير (جبال الرميم).

وعلي أحمد حسين الذي يحمل الاسم الحركي "عباس جعفر"، هو قيادي كبير في صفوف حزب الله، يتهمه الجيش الإسرائيلي تخطيط وتنفيذ الهجمات على شمال إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

واستهدف الجيش الإسرائيلي حسين في بلدة السلطانية بجنوب لبنان. وبحسب الجيش الإسرائيلي، قُتل في الغارة عنصران آخران من حزب الله كانا برفقته.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية إن عمليات البحث تحت انقاذ المنزل الذي استهدفته الغارة مستمرة.