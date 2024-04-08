شاهد: جنود روس يطلقون النار على مركبات مدرعة في أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لما تزعم بأنه عملية إطلاق نار واستهداف لمركبات أوكرانية مدرعة.

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وتُظهر اللقطات مشغلي أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات ومجموعات "العاصفة" وهم يهاجمون جنوداً أوكرانيين ومركبات عسكرية في محيط منطقتي فوليدار وتشاسيف يار، بحسب موسكو.

وقالت الوزارة الروسية في بيان: "قام مشغلو أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات التابعة لمجموعة فوستوك من القوات من بورياتيا بتدمير المركبات المدرعة ومخابئ القوات المسلحة الأوكرانية في مواقع بالقرب من فوليدار".

وأضاف البيان: "كما اقتحمت قوات المظلات في إيفانوفو معقل القوات المسلحة الأوكرانية على مشارف تشاس يار".