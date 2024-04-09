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سُجنوا بتهمة التجسس.. طهران تفرج عن ناشطين في مجال حماية الحياة البرية

نصب الحرية التذكاري في طهران
نصب الحرية التذكاري في طهران Copyright Vahid Salemi/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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قالت وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء إن السلطات أفرجت عن ناشطين بيئيين عملوا على الحفاظ على الفهود الآسيوية من الانقراض.

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وطبقاً لصحيفة "اعتماد" الإيرانية، تم الإفراج عن الناشطة نيلوفر بياني والناشط هومن جوكار أمس الاثنين ضمن قرار العفو عن 2000 سجين بمناسبة عيد الفطر.

وكان الناشطان ضمن خمسة أشخاص أدينوا بالتجسس ضد إيران عام 2019.

ورحب برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالإفراج عن بياني وجوكار، العضوين في مؤسسة تراث الحياة البرية الفارسية غير الربحية.

وأضافت الصحيفة الإيرانية بأن سبيده كاشاني وطاهر غدرين، وهما زملاء لبياني وجوكار وأعضاء بنفس المؤسسة، مدرجان أيضاً على قائمة العفو. 

وكانت السلطات الإيرانية قد أطلقت سراح سام رجبي، وهو عضو آخر بالمؤسسة، في عام 2023.

وتم إلقاء القبض على دعاة الحفاظ على البيئة في عام 2018، إلى جانب كاووس سيد إمامي، مؤسس المنظمة الإيراني الكندي البالغ من العمر 64 عاماً واتهموا جميعاً بالتجسس ضد طهران.

وتوفي إمامي، وهو مواطن إيراني كندي مزدوج الجنسية، أثناء انتظار المحاكمة في ظروف متنازع عليها.

وحُكم على بياني بالسجن لمدة 10 سنوات في عام 2019، بينما تلقى الآخرون أحكاماً تتراوح بين ستة وثمانية أعوام.

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