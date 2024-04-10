شاهد: سودانيون يروون تعرضهم للعنف العرقي قبل نزوحهم إلى تشاد

بقلم: يورونيوز

أدت الحرب في السودان إلى نزوح مئات الآلاف من السودانيين إلى تشاد، بعضهم حمل معه آثارًا لن تمحى مهما طال الزمن.

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أحمد الذي يبلغ 30 عامًا، هو واحد من الـ600 ألف نازح الذين فروا إلى تشاد، صاحب الاسم المستعار تعرض هو وأربعة رجال آخرين لإطلاق النار من قبل إحدى الميليشيات التي هددتهم في أحد شوارع مدينته.

يروي أحمد قصته ويكشف عن الجرح الذي خلفته الرصاصة التي أطلقت عليه، وهي واحدة من القصص المأساوية التي تعرض لها الكثير من السودانيين خلال الحرب، يقول: "نجوت بحياتي مع شخصين آخرين حين تظاهرنا بالموت". بينما نجا أحمد، قتل ابن عمه وصديقه المقرب.

تعرض أحمد مع المجموعة التي كانت معه بحسب روايته إلى هجوم من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بسبب انتمائهم العرقي.

وتسببت الحرب في السودان في تصاعد أعمال العنف العرقي.

يقول مصطفى، وهو سوداني آخر فر إلى تشاد، إنه كان ضمن مجموعة ألقي القبض عليها من قبل إحدى الميليشيات في أحد المساجد. وأُجبروا على السير تحت تهديد السلاح إلى المطار.

أطلقت الميليشيات سراح مجموعة صغيرة من بينهم مصطفى، الذي لا يعرف ماذا حصل بعد ذلك لأولئك الذين بقوا خلفه.

ونتيجة للادعاءات المتزايدة ضد كل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني، تقول المحكمة الجنائية الدولية إن لديها أسباب للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت.

لكن حاتم عبد الله، زعيم قبيلة المساليت في السودان يقول: "هذه إبادة جماعية". ويعتقد أن المجتمع الدولي "يدين فقط، لكن لا يوجد تدخل".

يعرف كل فرد في جناح هذا المستشفى (شاهد الفيديو) شخصًا قُتل أو جُرح أو مفقود.

ويشكك الكثير منهم بأن العدالة ستتحقق في ظل الحرب والفوضى والنزوح والجوع. خاصة أنه وعلى الرغم من احتجاجات المجتمع الدولي على ملايين الوفيات قبل 20 عامًا، ولم تتم إدانة أي شخص.