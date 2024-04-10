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فيديو: تمساح يقتنص طائرة مسيرة ظنا منه أنها وجبة سهلة

تم��اح
تمساح Copyright Sakchai Lalit/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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ما أثار دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هو الخروج الكامل للتمساح الصغير، ووقوفه لإقتناص الطائرة التي كان يظنّ أنها وجبة الغداء.

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انتشرت تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تمساحا صغيرا في إحدى البحيرات وهو يتتبع طائرة صغيرة بدون طيار رباعية المراوح، ظنا منه أنها طائر.

وبعد لحظات قصيرة من المتابعة، تمكن التمساح من القفز بشكل سريع جدا والانقضاض على الطائرة المسيّرة، ساحبا إياها إلى الماء.

وما أثار دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هو الخروج الكامل للتمساح الصغير، ووقوفه لإقتناص الطائرة التي كان يظنّ أنها وجبة الغداء.

وتتميز التماسيح عادة بخفتها في الماء وعلى اليابسة، فقد أظهر عدد من الباحثين قدرة هذه الزواحف "المخيفة" على الهرولة والعدو والوثب ليس في المياه فقط، وإنما على اليابسة أيضا.

وعلى ما يبد، فإن اصطياد التماسيح للطائرات المسيرة، ليس بالأمر الجديد، وكثيرا ما تداولت وسائل الإعلام، تماسيح، وهي تلتهم طائرات مسيّرة.

المصادر الإضافية • تويتر

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تمساح طائرة مسيرة عن بعد حيوانات