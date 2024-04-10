بقلم: Euronews

قالت الشرطة إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في حادثة إطلاق نار في إحدى حفلات عيد الفطر في فيلادلفيا.

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وقال مفوض شرطة فيلادلفيا كيفن بيثيل في مؤتمر صحفي، إن إطلاق النار وقع حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر، عندما سمعت الشرطة في مكان الحادث حوالي 30 طلقة نارية.

وأضاف أن مجموعتين من الأشخاص تبادلتا إطلاق النار، وبدأ الناس المذعورون في الفرار. ولم يتضح بعد سبب هذا الاشتباك.

وقال بيثيل إن الضباط احتجزوا حتى الآن خمسة أشخاص، وتم العثور على أربعة أسلحة في مكان الحادث.

وأطلقت الشرطة النار على أحد المشتبه بهم، وهو صبي يبلغ من العمر 15 عاماً قالت الشرطة إنه كان يحمل مسدساً، وأصيب بجروح في كتفه وساقه. كما أصيب رجل بطلق ناري في بطنه، وأصيب شاب آخر بجرح في يده. وقالت الشرطة إنه لم يُقتل أحد.

واستجاب العشرات من ضباط الشرطة لإطلاق النار في قسم باركسايد في المدينة، وطوقوا مكان الحادث.