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شاهد: أطفال المخيمات في غزة يسرقون لحظات من الفرح في العيد

العيد في مخيم المواصي
العيد في مخيم المواصي Copyright أب فيديو
بقلم:  يورونيوز
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تتزايد الضغوط على إسرائيل لوقف الحرب المستمرة منذ ستة أشهر والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

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تم إنزال مساعدات جوية على قطاع غزة يوم الأربعاء بينما تجمع النازحون في مخيم المواصي للاجئين للاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك.

اصطف الأطفال الفلسطينيون، الذين شردتهم الحرب، خارج إحدى الخيام لرسم قلوب وأشكال مختلفة على وجوههم كتعبير على الفرحة بالعيد.

تتزايد الضغوط على إسرائيل لوقف الحرب المستمرة منذ ستة أشهر والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

وتجري في العاصمة المصرية القاهرة هذا الأسبوع جهود دولية للتوسط في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وزارة الصحة في قطاع غزة أكدت الثلاثاء أنّ القصف الإسرائيلي والهجمات البرية على القطاع خلال الأشهر الستة الماضية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 33360 فلسطينيا وإصابة 74993 آخرين. 

بدأت الحرب يوم الـ 7 أكتوبر-تشرين الأول عندما اقتحم المسلحون بقيادة حماس جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز حوالي 250 شخصًا كرهائن.

المصادر الإضافية • أ ب

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