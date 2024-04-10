شاهد: رياضية تحطم الرقم القياسي العالمي بتسلق أكثر من مئة متر على حبل معلق ببرج إيفل

بقلم: يورونيوز

في مشهد يحبس الأنفاس، نجحت الرياضية أنوك غارنييه في تسلق ارتفاع شاهق على حبل تدلّى إلى الأسفل في جوف برج إيفل الباريسي الشهير.

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حقّقت الرياضية الفرنسية أنوك غارنييه، بطلة العالم مرتين في سباق الحواجز، الرقم القياسي العالمي الجديد في تسلق الحبل لمسافة 110 أمتار على برج إيفل الشهير في العاصمة الفرنسية يوم الأربعاء.

وتسلقت الرياضية البالغة من العمر 33 عامًا بحبل معلق عموديًا على هيكل البرج من الداخل وحطّمت بذلك الرقم القياسي الحالي البالغ 90 مترًا، والذي كان الجنوب أفريقي توماس فان توندر قد حققه، علمًا بأن الرقم القياسي لدى السيدات حتى الآن في هذا السباق كان لدى الدنماركية إيدا ماتيلد ستينسغارد، وكان يبلغ 26 مترًا فقط.

وبعد التسلق قالت غارنييه: "إنه شيء جنوني... لا أصدق ما فعلته للتو، إنه أمر جنوني للغاية"، وأضافت: "لقد تخيلت هذه اللحظة كثيرًا، وعملت بجد مدة عام كامل للوصول إلى هنا لدرجة أنني لا أصدق أن هذا حدث فعلًا".

ويتطلب هذا الإنجاز الرياضي المتميز في تسلق الحبل المعلّق قوة كبيرة وتحمّلًا شديدًا في الذراعين والساقين والجذع.

"وتابعت غارنييه واصفةً تجربتها: "ذراعاي وساقاي أيضًا عملتا بقوة... الأمر تطلب ضغطًا شديدًا على القلب والأوعية الدموية، وكان هناك إجهاد عام يتزايد. لا أخفي عليكم أن الألم عند ارتفاع 80 مترًا أصبح كبيرًا، لكنني تدبرت جهدي جيدًا".