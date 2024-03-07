شاهد: ريم العبود.. أول إمرأة سعودية تسجل لحظة تاريخية في اختبار الـ"الفورمولا إي"

بقلم: يورونيوز

إنها المرة الأولى التي يتم فيها تحدي "الفورمولا واحد" بنجاح، حيث حققت ريم الرقم القياسي الجديد البالغ 2.49 ثانية، متجاوزة بسهولة الرقم القياسي الحالي لسيارات المقعد الواحد الحالية التي تصل إلى 60 ميلاً في 2.64 ثانية.

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وجهت سائقة السباقات السعودية ريم العبود ضربة قوية للتنوع و"القوة البيئية" في سباقات السيارات.

سجلت سائقة السيارات السعودية الشابة، ريم العبود، خلال قيادة سيارة السباق "فورمولا إي جينبيتا" (Formula E GENBETA)، معياراً جديداً في السيارات ذات المقعد الواحد المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات، من خلال تجاوز وقت التسارع من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة الذي حددته "الفورمولا واحد".

إنها المرة الأولى التي يتم فيها تحدي "الفورمولا واحد" بنجاح، حيث حققت ريم الرقم القياسي الجديد البالغ 2.49 ثانية، متجاوزة بسهولة الرقم القياسي الحالي لسيارات المقعد الواحد الحالية التي تصل إلى 60 ميلاً في 2.64 ثانية.

المقارنات الحالية هي 3.6 ثانية لسيارات أكاديمية "الفورمولا واحد"، بينما تم تحديد توقيت "الفورمولا ثلاثة" و"الفورمولا إثنان" عند 3.1 و2.9 ثانية على التوالي.

وسيارة السباق " فورمولا إي جينبيتا"، هي سيارة سباق من الجيل الثالث، تم إنشاؤها بواسطة سلسلة السيارات الكهربائية بالكامل والاتحاد الدولي للسيارات، بقوة 400 كيلووات وتحسينات من الشركاء: " هانكوك للإطارات" و"سابك" و "إيه بي بي" و"غوغل كلاود".

وتصل سرعة سيارة سباق الجيل الثالث "GEN3" غير المعدلة من "فورمولا واحد" إلى 60 ميلاً في الساعة و2.8 ثانية.

كما سجلت ريم لحظة تاريخية عندما أجرت اختباراً في سيارة "الفورمولا إي"، وتتمتع بمسيرة مهنية ناجحة في سلسلة الكارتينغ في السعودية.

وأكملت الإنجاز في نفس الأسبوع الذي يوافق فيه يوم المرأة العالمي، الجمعة 8 آذار/ مارس.