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أخفى رأساً بشريا في ثلاجة شقته.. وشرطة نيويورك تحدد هوية الضحية

سيارة شرطة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة
سيارة شرطة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة Copyright Rogelio V. Solis/Copyright 2022 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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اعتقلت الشرطة الأمريكية يوم الجمعة رجلا في مدينة نيويورك بتهمة القتل بعد عثورهم على رأس بشري وضعه المتهم في ثلاجة الشقة.

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وقالت شرطة في بيان صحفي إنه وجهت تهم إخفاء جثة بشرية والتلاعب بالأدلة لنيكولاس ماكجي والبالغ45 عاما.

وأوضحت الشرطة إن البقايا البشرية التي وجدت في الشقة تعود لكوشين جيلزر البالغة من العمر 40 عامًا.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على بقايا كوشين جيلزر البالغة من العمر 40 عامًا في 22 يناير في شقة تقاسمها ماكجي مع هيذر ستاينز، 45 عامًا، التي ألقي القبض عليها بتهمة إخفاء جثة بشرية وفقا لنتائج الفحوصات الطبية.

ولم تقدم الشرطة تفاصيل إضافية حول الجريمة بما في ذلك كيف ومتى قُتلت جيلزر.

المصادر الإضافية • أ ب

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