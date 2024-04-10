شاهد: بغداد مبتهجة في عيد الفطر والعراقيون يتوافدون على الحدائق والمتنزهات

بقلم: يورونيوز

استمتع الأطفال بالألعاب وبركوب الخيل في حديقة التسلية، التي اقيمت بالمناسبة. وتمنى معظم المواطنين الأمن والأمان للعراق على غرار كاظم محمود وهو من سكان بغداد.

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احتفل العراقيون في العاصمة بغداد بأول أيام عيد الفطر المبارك، إيذانا بنهاية شهر رمضان المبارك. وبالمناسبة، توجهت العديد من العائلات إلى المتنزهات التي أقيمت في حي الصدر في اليوم الأول من الاحتفالات.

وتمنى معظم المواطنين الأمن والأمان للعراق على غرار كاظم محمود وهو من سكان بغداد: ""نهنئ الشعب العراقي بهذا العيد، ونسأل الله أن يديم علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء الأمن والأمان. نتمنى أن يكون عيداً سعيداً، والحقيقة أن هذا الوطن بحاجة لمثل هذه الفرص، لأننا عانينا كثيراً. لذلك، نسأل الله الحماية والسلامة والأمان للشعب العراقي".

واستمتع الأطفال بالألعاب وبركوب الخيل في الحديقة التي أُقيمت بالمناسبة. أبو حسن، الذي رافق أطفاله إلى المنتزه قال: "الأجواء جميلة، نتمنى أن ينعم العراق بالأمن والأمان. أحضرنا الأطفال إلى مدينة الملاهي في هذا الطقس اللطيف، إنه جميل".

ويعتبر عيد الفطر أحد أكثر الأعياد أهمية بعد عيد الأضحى في العالم الإسلامي. وتستمر احتفالات العيد لمدة ثلاثة أيام، وتشمل وقتاً للتجمعات العائلية وتبادل الهدايا.