قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور إسرائيل للتنسيق بشأن "انتقام" إيراني محتمل من تل أبيب

بقلم: يورونيوز

قال مسؤولان إسرائيليان إنه من المتوقع أن يزور قائد القيادة المركزية الأميركية "سينتكوم" CENTCOM، الجنرال إريك كوريلا إسرائيل، اليوم الخميس.

اعلان

ونقل موقع أكسيوس عن المسؤولين أن هدف الزيارة هو التنسيق والتباحث بشأن هجوم إيراني محتمل على إسرائيل.

وهددت إيران بالرد على الهجوم الذي استهدف قنصليتها في دمشق والذي قتل قائدين كبيرين في فيلق القدس، ونسب الهجوم لإسرائيل، وقال المرشد الإيراني الأعلى يوم أمس الأربعاء إن إيران "ستعاقب" إسرائيل.

تصعيد أقليمي

بحسب موقع أكسيوس، سيجتمع كوريلا مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وكبار ضباط الجيش الإسرائيلي.

وقد يؤدي الرد الإيراني "الانتقامي" إلى تصعيد أقليمي تحاول العديد من الدول الغربية تجنبه، خاصة مع إعلان إسرائيل أنها سترد على أي هجوم ينفذ على أراضيها بهجوم داخل إيران.

وبحسب التسريبات فأن غالانت تحدث يوم الاثنين مع وزير الدفاع الأمريكي بشأن التهديدات الإيرانية، كما أجرى مسؤول الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر إن بلينكن تحدث مع غالانت يوم الأربعاء و"أكد دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل وأوضح أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديدات من إيران ووكلائها".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة ما إذا كان بإمكانها المساعدة في الحد من الرد الإيراني من خلال إرسال رسائل تحذير خاصة وعامة إلى الإيرانيين وإبراز قوتها في المنطقة.

وقال المسؤول الإسرائيلي إن إسرائيل والولايات المتحدة نسقتا أيضًا في الأيام الأخيرة بشأن الدفاع الجوي والصاروخي المشترك في المنطقة قبل هجوم إيراني محتمل.

رسائل أمريكية

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن وزراء خارجية السعودية والإمارات وقطر والعراق تحدثوا اليوم هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني وناقشوا التوترات الإقليمية.

وقال مصدر مطلع لموقع أكسيوس إن وزراء الخارجية العرب تحدثوا مع نظيرهم الإيراني بعد أن تلقوا اتصالات من كبير مستشاري الرئيس بايدن، بريت ماكغورك، الذي طلب منهم نقل رسالة إلى إيران بشأن ضرورة تهدئة الوضع.

ويوم الأربعاء أرسل بايدن خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تحذيرًا إلى إيران.

وقال بايدن "نريد أيضا التصدي للتهديد الإيراني بشن هجوم كبير على إسرائيل. وكما قلت لرئيس الوزراء نتنياهو، فإن التزامنا بأمن إسرائيل ضد هذه التهديدات من إيران ووكلائها صارم".