حكم بالإعدام على قطب العقارات الفيتنامية ترونغ ماي لان في أكبر قضية احتيال مالي في تاريخ البلاد

بقلم: يورونيوز

اتهمت سيدة الأعمال الفيتنامية بالاحتيال المالي بمبلغ 12.5 مليار دولار. وتأتي محاكمة ترونغ ماي لان ضمن حملة موسعة ضد الفساد كثفتها الحكومة الفيتنامية في 2022.

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حكمت محكمة في مدينة "هو تشي مِن" في جنوب فيتنام على قطب العقارات "ترونغ ماي لان" اليوم الخميس بالإعدام في أكبر قضية احتيال مالي في البلاد على الإطلاق، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

واتُهمت رئيسة مجلس إدارة شركة "فان تين بات" العقارية البالغة من العمر 67 عامًا رسميًا بالاحتيال بمبلغ 12.5 مليار دولار - أي ما يقرب من 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2022.

وأفادت وسائل إعلام حكومية أن لان سيطرت بشكل غير قانوني على بنك "سايغون التجاري المشترك" بين عامي 2012 و2022 للسماح بـ 2,500 قرض نتج عنها خسائر قدرها 27 مليار دولار للبنك.

وطلبت المحكمة منها تعويض البنك بمبلغ 26.9 مليون دولار.

كما حُكم على المسؤولة السابقة في البنك المركزي "دو تي نان" يوم الخميس بالسجن مدى الحياة لقبولها رشاوى بقيمة 5.2 مليون دولار.

وكان اعتقال لان في تشرين الأول / أكتوبر 2022 من بين أكثر الاعتقالات شهرة في حملة مكافحة الفساد المستمرة في فيتنام والتي تكثفت منذ عام 2022.

وقد طالت الحملة أعلى مستويات السياسة الفيتنامية.

واستقال الرئيس السابق لفيتنام، فو فان تونغ، في آذار / مارس بعد ألمحت الحملة إلى احتمال تورطه.