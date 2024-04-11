فيديو: كيم جونغ أون يدعو جنود كوريا الشمالية إلى "الاستعداد بشكل أكبر" للحرب

بقلم: يورونيوز

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الجنود الشباب إلى "الاستعداد أكثر من أي وقت مضى بشكل أكبر للحرب"، وذلك خلال زيارة لإحدى الجامعات هذا الأسبوع.

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وأفاد تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية (KCNA) يوم الخميس، بأن كيم أدلى بهذه التصريحات أثناء زيارته لمؤسسة تعليمية عسكرية تسمى "جامعة كيم جونغ إيل للجيش والسياسة" يوم الأربعاء.

غالبًا ما تنشر وسائل الإعلام الكورية الشمالية الأخبار بعد يوم من حدوثها.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن كيم تحدث عن "الوضع الدولي المعقد"، ومضى في التأكيد على أن كوريا الشمالية "يجب أن تكون أكثر حزمًا واستعدادًا للحرب".

وتأتي الزيارة إلى معهد التعليم العسكري بعد الاختبار الصاروخي الأخير الذي أجرته كوريا الشمالية وسلسلة من التدريبات العسكرية.

وفي الآونة الأخيرة، صعّدت بيونغ يانغ من لهجتها ضد سيول وقطعت نقاط الاتصال مع كوريا الجنوبية.