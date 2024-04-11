EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

بسبب الحرائق.. الرئيس يعلن حالة الطوارئ في غواتيمالا

حرائق الغابات تلتهم مساحات شاسعة في غواتيمالا
حرائق الغابات تلتهم مساحات شاسعة في غواتيمالا Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

يقوم المزارعون في هذا الوقت من العام بحرق بقايا العشب في الحقول كجزء من استعدادهم للزراعة، ويُعتبر هذا التصرف تقليدًا شائعًا بينهم.

اعلان

أعلن رئيس غواتيمالا، برناردو أريفالو، حالة الطوارئ في البلاد يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وذلك مع استمرار الحرائق في التهام مساحات واسعة في مختلف أنحاء الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

واعتبر الرئيس أريفالو، أن 80% من هذه الحرائق هي من صنع الإنسان. 

وصرفت الجهات المعنية الأموال اللازمة لجهود مكافحة الحرائق.

وأكد وزير الدفاع يوم الثلاثاء، أن هناك 44 حريق غابات لا يزال مستعرًا في البلاد، وكان أحد أكبر هذه الحرائق في مكب نفايات فيلا نويفا، إحدى أكبر مناطق التنقل في عاصمة غواتيمالا.

وعلى صعيد آخر، ألغت السلطات الفصول الدراسية في ثلاث مقاطعات مركزية لحماية الطلاب من مخاطر الدخان المتصاعد من الحرائق. كما تم فتح 37 دعوى جنائية حتى الآن للعثور على الجناة والتحقيق في مصدر الحرائق.

يقوم المزارعون في هذا الوقت من السنة بحرق بقايا العشب في الحقول كجزء من استعدادهم للزراعة، ويُعتبر هذا التصرف تقليدًا شائعًا بينهم.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: حرائق الغابات تبدأ مبكرا هذا العام في روسيا

شاهد: حرائق هائلة بعد استهداف مسيرات أوكرانية مستودعي وقود في روسيا

شاهد: اندلاع حرائق هائلة جرّاء قصف روسي على مدينة أوديسا الأوكرانية

غواتيمالا حرائق غابات إجلاء