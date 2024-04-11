بسبب الحرائق.. الرئيس يعلن حالة الطوارئ في غواتيمالا

بقلم: يورونيوز

يقوم المزارعون في هذا الوقت من العام بحرق بقايا العشب في الحقول كجزء من استعدادهم للزراعة، ويُعتبر هذا التصرف تقليدًا شائعًا بينهم.

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أعلن رئيس غواتيمالا، برناردو أريفالو، حالة الطوارئ في البلاد يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وذلك مع استمرار الحرائق في التهام مساحات واسعة في مختلف أنحاء الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

واعتبر الرئيس أريفالو، أن 80% من هذه الحرائق هي من صنع الإنسان.

وصرفت الجهات المعنية الأموال اللازمة لجهود مكافحة الحرائق.

وأكد وزير الدفاع يوم الثلاثاء، أن هناك 44 حريق غابات لا يزال مستعرًا في البلاد، وكان أحد أكبر هذه الحرائق في مكب نفايات فيلا نويفا، إحدى أكبر مناطق التنقل في عاصمة غواتيمالا.

وعلى صعيد آخر، ألغت السلطات الفصول الدراسية في ثلاث مقاطعات مركزية لحماية الطلاب من مخاطر الدخان المتصاعد من الحرائق. كما تم فتح 37 دعوى جنائية حتى الآن للعثور على الجناة والتحقيق في مصدر الحرائق.

يقوم المزارعون في هذا الوقت من السنة بحرق بقايا العشب في الحقول كجزء من استعدادهم للزراعة، ويُعتبر هذا التصرف تقليدًا شائعًا بينهم.