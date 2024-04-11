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بعد آلاف التعديلات.. البرلمان الأوكراني يقر قانون التعبئة العسكرية المثير للجدل

جندي في الكتيبة السيبيرية التي تشكلت من متطوعين روس - كييف
جندي في الكتيبة السيبيرية التي تشكلت من متطوعين روس - كييف Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أقر البرلمان الأوكراني مشروع قانون مثير للجدل للتعبئة العسكرية في ظل حاجة البلاد إلى المزيد من الجنود في حربها ضد روسيا.

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وبعد أشهر من التأخير وآلاف التعديلات على المسودة الأولية، أقر البرلمان الأوكراني القانون يوم الخميس.

ويثير القانون جدلًا كبيرًا في أوكرانيا، وتم تقديمه بناء على طلب من القيادة العسكرية بقيادة قائد الجيش السابق فاليري زالوزني، الذي قال إن أوكرانيا تحتاج إلى ما يصل إلى 500 ألف مجند جديد لتعزيز صفوف الجيش.

وبينما يقاتل الجنود في الصفوف الأمامية من دون أن يحصلوا في كثير من الأحيان على استراحات أو مناوبات، تشتد الحاجة إلى المزيد منهم، في ظل حرب تفتقد فيها كييف إلى الأسلحة والعتاد.

ويوسع القانون صلاحيات السلطات الأوكرانية لإصدار تعبئة عامة، ولم يوضح فترة تسريح الجنود، وهذا ما أثار حفيظة الجنود وعائلاتهم.
ويعاني الجيش الأوكراني الذي يقاتل منذ أكثر من عامين من نقص في عدد المتطوعين. 

المصادر الإضافية • أ ب

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