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شاهد: اندلاع حرائق هائلة جرّاء قصف روسي على مدينة أوديسا الأوكرانية

رجال الإطفاء في أوديسا
رجال الإطفاء في أوديسا Copyright AP/Ukrainian Emergency Service
بقلم:  يورونيوز
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يكافح رجال الإطفاء في مدينة أوديسا الأوكرانية من أجل إخماد الحرائق الناتجة عن قصف روسي وقع الثلاثاء.

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وقالت قوات الدفاع الأوكرانية في بيان إن الضربة الروسية التي نفذت بطائرات مسيرة أوقعت دماراً بمبانٍ سكنية ومناطق صناعية في أوديسا، لكن دون تسجيل ضحايا.

وأضاف البيان أن الجيش الأوكراني دمر 18 من أصل 22 طائرة بدون طيار من نوع "شاهد" نفذت الهجوم عقب إطلاقها من منطقة القرم.

وكانت غارة جوية روسية بطائرة مسيّرة قد دمرت مبنى سكنياً في أوديسا يوم السبت الماضي مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل.

وقال مسؤولون يوم الأحد إن جثتي صبي وامرأة شابة تمسك بطفل رضيع تم انتشالهما من تحت الأنقاض يوم السبت.

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